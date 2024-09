Un uomo appena salvato ha colpito con i pugni un infermiere e un autista del 118.

Un autista di ambulanza e un infermiere del 118 sono stati assaliti da un individuo che stavano tentando di soccorrere a Manduria, in Puglia. Questo è l'ultimo di una serie di attacchi al personale sanitario nella regione, che include un incidente in cui un urologo è stato aggredito da un paziente. Nell'incidente di Manduria, gli aggressori sono scappati ma i carabinieri stanno indagando. Entrambi i lavoratori sanitari sono stati curati in pronto soccorso e sono stati dimessi con una prognosi di 5 giorni.