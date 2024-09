Una bimba di due anni di Cosenza è finita in coma farmacologico dopo aver consumato cannabis.

Una bimba di due anni di Cosenza è finita in coma farmacologico dopo aver co...

Ad una bimba di due anni, attualmente ricoverata all’ospedale Annunziata di Cosenza in stato di coma indotto, è stata diagnosticata un’intossicazione da cannabis. Dopo aver accorto che la loro figlia non reagiva alle sollecitazioni, i genitori l’hanno immediatamente portata in ospedale. A seguito dell’allerta sanitaria, è stata effettuata una perquisizione domiciliare da parte della polizia alla casa dei genitori, e sono stati condotti dei test tossicologici sulla piccola. Il padre della bimba, che ha già avuto a che fare con la giustizia e si trova agli arresti domiciliari, è ora oggetto delle indagini della Squadra mobile. Sono ancora in corso le indagini per determinare le circostanze che hanno portato all’ingestione di marijuana da parte della bambina.