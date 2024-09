Una foto che ritrae Martina Colombari con il figlio Achille in una biblioteca testimonia un evento sorprendente.

Achille Costacurta, recentemente al centro dell'attenzione per questioni personali e contrasti pubblici con la madre, Martina Colombari, è stato avvistato in pace con lei, la nonna e un amico in biblioteca. Il giovane ha condiviso l'evento su Instagram. Martina ha ricordato nostalgicamente come da piccola frequentava spesso la biblioteca. Nel frattempo, Achille ha confessato su TikTok di aver fatto uso di droghe in passato, ma di essere ora "pulito", progettando inoltre di sottoporsi a test per dimostrare la sua sobrietà. Ha espressamente dichiarato di aver smesso l'uso di cocaina e di cercare di fermare anche l'uso di marijuana. Ha poi rivelato di avere progetti futuri, uno dei quali legato a ragazzi con disabilità, e ha espresso il desiderio di partecipare a un nuovo progetto televisivo.

Finalmente un momento di pace per la famiglia Costacurta. Recentemente Achille, spesso al centro delle cronache per le sue questioni personali e per gli insulti rivolti in pubblico alla madre Martina Colombari, è stato avvistato in compagnia di quest’ultima, della sua nonna e un amico in un luogo inaspettato: la biblioteca comunale di Riccione. Il giovane ha immortalato la visita alla biblioteca sul suo profilo Instagram, pubblicando un breve video con la madre, la nonna e un amico in auto, e un secondo video in cui si vede solo la Colombari che filma il figlio mentre sfoglia un libro.

Martina Colombari ha commentato l’evento con un tono nostalgico, ricordando come da piccola fosse solita andare in biblioteca per fare ricerche, in un’epoca in cui non esisteva ancora Wikipedia o Internet. “Passavo interi pomeriggi qui”, ha sussurrato la showgirl per non disturbare gli altri presenti.

È rasserenante vedere madre e figlio in buoni rapporti. L’episodio della biblioteca sembra aver avuto un effetto positivo: non tanto per il fatto che Achille abbia passato del tempo in un luogo che promuove la cultura, quanto perché la sua apparizione accanto alla madre è sembrata rilassata e tranquilla.

Nel frattempo, Achille ha confessato di fare uso di droghe in un lungo video su TikTok, affermando però di essere ora “pulito”. Ha promesso di fare dei test per dimostrare la sua sobrietà, che potrebbero aggiungere un ulteriore elemento di rassicurazione a questa apparente tregua familiare.

Senza esitazione, Achille ha affermato di non utilizzare più cocaina. “Sto cercando di smettere di fumare, includendo anche le canne, per mantenere uno stile di vita più attivo”, ha proseguito. Ha anche dichiarato di avere diversi progetti in mente, uno dei quali è legato a ragazzi con disabilità. Durante questa sua onesta ammissione, ha confessato di aver avuto un grande consumo di droghe in passato e di lottare con la difficoltà di stabilire dei limiti. Ha ammesso di aver sperimentato quasi tutti i tipi di droghe, “tranne l’eroina”. Ha anche condiviso di aver passato un anno e sette mesi in una struttura penale, ma ora sostiene di aver messo ordine nei suoi pensieri. Dopo la sua precedente esperienza televisiva con sua madre a Pechino Express, afferma di voler intraprendere un nuovo progetto televisivo. “Se dipendesse da me, mi ritirerei su un’isola. Forse potrei prendere parte a un corso di sopravvivenza, poi unirsi al cast de L’Isola dei Famosi, così potreste tutti vedere chi è il vero Achille”, ha concluso.