La terrazza del Pincio di Roma è famosa, specialmente fra le coppiette e i gruppi di giovani che la frequentano nella movida notturna. La notizia che riportiamo oggi è abbastanza tragica, perché una ventenne è precipitata dal muro perimetrale, volando per 5 metri di altezza fino a finire sul terrazzamento sottostante, all’altezza di via del Muro Torto.

Ragazza precipita dal Pincio a Roma

Il Pincio si trova al centro di Roma ed è sempre gremito di turisti e ragazzi. Poche ore fa, una ventenne è precipitata dal muro perimetrale alto 5 metri, che la caratterizza.

Sul posto sono accorsi i soccorritori sanitari che l’hanno portata via in ambulanza, cosciente ma in codice rosso vista la violenza dell’impatto.

Scioccata e con diverse contusioni, la giovane non sarebbe in pericolo di vita ma i carabinieri indagano per capire esattamente la dinamica di quanto accaduto.

La dinamica dell’incidente al Pincio di Roma

Dopo la caduta, sono stati allertati non solo gli operatori del 118 ma anche i vigili del fuoco, che hanno recuperato la ragazza con l’aiuto di un’autoscala.

La giovane ventenne è precipitata intorno alle 7 della mattina del 22 aprile. Alcuni passanti hanno sentito i suoi lamenti provenire da una scarpata e così hanno lanciato l’allarme.

Le forze dell’ordine che stanno indagando sul fatto, non escludono che sia caduta diverse ore prima del ritrovamento.

La dinamica ancora non è chiara e per ora gli agenti si concentrano sulla versione di chi ha trovato la ragazza, dopodiché ascolteranno anche quest’ultima, quando i medici la dichiareranno fuori pericolo.