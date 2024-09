Una turista a Napoli è stata colpita da un vaso precipitato da un edificio e attualmente si trova in condizioni critiche.

Nel corso di una passeggiata nei Quartieri Spagnoli di Napoli, una turista trentenne originaria di Padova è stata gravemente ferita alla testa da un vaso di marmo che è precipitato dall’alto. L’incidente è accaduto mentre la giovane si trovava in compagnia del suo fidanzato. In seguito all’evento, le condizioni della donna si sono rivelate estremamente critiche e la paziente è stata prontamente intubata e trasportata in ospedale. All’Ospedale del Mare, la trentenne ha subito un complesso intervento neurochirurgico. Attualmente, la sua situazione clinica è molto preoccupante.