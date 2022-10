Un’area abbandonata diventa un bosco: piantati 500 alberi a Meda

Milano, 7 ott. (askanews) – Un nuovo polmone verde nasce nel cuore della Brianza: quella che fino ad oggi era un’area sinonimo di abbandono e degrado all’interno del territorio comunale di Meda cambia volto e si trasformerà in un vero e proprio bosco cittadino grazie ai 500 nuovi alberi piantati da dipendenti e dirigenti di Otsuka Italia, multinazionale farmaceutica giapponese con sede a Milano.

Un contributo concreto per il territorio del comune brianzolo e i suoi abitanti da parte di un’azienda da sempre attenta alla sostenibilità: “Siamo convinti che un ambiente sano, salubre e sostenibile sia un diritto fondamentale dell’uomo e inalienabile, così come sancito dall’Onu a ottobre dell’anno scorso, nel 2021 – evidenzia Alessandro Lattuada, amministratore delegato di Otsuka Italia -.

Abbracciamo questa filosofia della collaborazione pubblico-privato che sempre si sta diffondendo all’interno della gestione delle politiche economiche e sanitarie”.

L’iniziativa “Forest Day”, realizzata grazie al contributo di Inrete Green, agenzia di benefit specializzata in progetti di sostenibilità, e Rete Clima, ente che promuove attenzione all’ambiente e Responsabilità Sociale delle Imprese, ha visto la presenza delle massime istituzioni locali:

“La città e i cittadini riconquistano uno spazio, uno spazio che era – non per volontà politica o di chissà chi – abbadonato, nel senso che era oggetto di abbondono di rifiuti, calcinacci e tutto.

Quindi l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato sta appunto in queste iniziative”, puntualizza Luca Santambrogio, sindaco di Meda e presidente della Provincia MB, che sottolinea: “Siamo la provincia più fortemente costruita di tutta la nostra nazione e queste iniziative di riforestazione sono di fondamentale importanza, devono essere ormai nell’agenda di qualsiasi amministrazione”.

La realizzazione di un nuovo bosco in Brianza rappresenta solo l’avvio di un più ampio percorso imboccato da Otsuka Italia con un obiettivo ambizioso: raggiungere la “carbon neutraluty” aziendale. “Iniziamo oggi con questo processo di compensazione attraverso la piantumazione di 500 alberi qui a Meda che è solamente il primo step – spiega ancora l’ad di Otsuka Italia -. Perchè il secondo passerà anche attraverso la sponsorizzazione della produzione di un impianto di energia pulita, geoeolico, in India che avrà una doppia finalità: primo produrre ovviamente energia pulita, si parla di 9.989 Kw/ora, che è una bella quantità. Il secondo che è quello di formare tecnici e ingegneri del settore in modo tale che si crei un circolo virtuoso e poi possa continuare ad aumentare la produzione di impianti di questo genere”.