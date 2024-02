Ungheria: Ciani (Demos-PdIdp) a Budapest incontra domani Ilaria Salis in carcere'**

**Ungheria: Ciani (Demos-PdIdp) a Budapest incontra domani Ilaria Salis in ca...

Roma, 19 feb (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, il deputato Paolo Ciani sarà domani a Budapest per incontrare in carcere Ilaria Salis, la militante antifascista accusata di lesioni aggravate ai danni di due neonazisti e detenuta da un anno nella capitale ungherese.

Ciani è vice capogruppo del Gruppo Pd-Italia progressista e democratica alla Camera dei deputati. Segretario di Demos, schierato per il rispetto dei diritti, Ciani ha condotto diverse battaglie sul tema dei migranti, per la pace, nel settore delle politiche sociali e sulla salute. Da sempre è in prima linea sulla questione carceri e sulla situazione dei detenuti.