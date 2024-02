Ungheria: Della Vedova, 'gravissimo silenzio di dieci mesi su Salis'

Roma, 8 feb. Adnkronos) - "Ministro Tajani, lei ci sta dicendo che in oltre 10 mesi, avendo le informative dell’Ambasciata, in nessun colloquio con l’Ungheria è mai stato sollevato il tema di Salis. Se è così, è gravissimo”. Lo ha affermato Benedett...

Roma, 8 feb. Adnkronos) – "Ministro Tajani, lei ci sta dicendo che in oltre 10 mesi, avendo le informative dell’Ambasciata, in nessun colloquio con l’Ungheria è mai stato sollevato il tema di Salis. Se è così, è gravissimo”. Lo ha affermato Benedetto Della Vedova, deputato di Più Europa, nel corso del dibattito sull’informativa del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sul caso Ilaria Salis.

“Sugli arresti domiciliari, è una decisione politica, non possiamo trincerarci dietro la logistica. Conosco l’Ambasciata e la cancelleria, se per ragioni umanitarie in modo temporaneo si vuole fare, si può fare: basta una stanza e un presidio di sicurezza. Vi chiedo quindi -ha concluso Della Vedova- di rendere accessibile la residenza per temporaneamente consentire a Ilaria Salis di chiedere i domiciliari”.