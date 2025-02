UNINETTUNO apre la strada alla certificazione delle competenze con un approccio innovativo, in linea con le necessità del mercato del lavoro e le richieste della Commissione Europea

Micro-Credentials for Europe: una rivoluzione nella formazione accademica Europea, per il lifelong learning e il reskilling della forza lavoro.

Roma, 17 febbraio 2025 – La società digitale, globalizzata ed interconnessa lancia nuove sfide per la formazione e la certificazione delle competenze richiedendo agli istituti di formazione nuovi strumenti che siano in grado di supportare le aziende nella richiesta di competenze certificate e in continua evoluzione, e gli individui per aggiornare ed adattare le loro conoscenze in un contesto sempre più veloce e dinamico.

Le università devono rivedere le loro priorità formative e creare nuove opportunità di formazione in grado di soddisfare tali richieste. L’Università Telematica Internazionale Uninettuno si conferma apripista nella formazione accademica, rispondendo in modo tempestivo alle richieste della Commissione Europea di innovazione dell’offerta formativa delle università e nella creazione di nuovi strumenti per la certificazione delle competenze.

Con la crescente domanda di corsi brevi, altamente professionalizzanti ed in grado di aggiornare le competenze professionali e le certificazioni accademiche, nuovi strumenti di formazione risultano necessari, ma ancora di più risulta necessario delineare quadri di riferimento, regole e garanzie di qualità che garantiscano gli studenti (in particolare quelli adulti gia inseriti nel mercato del lavoro) e offrano alle aziende strumenti di valutazione e certificazione seri, affidabili e versatili.

In Italia come in molti paesi d’Europa non esiste ancora un framework di riferimento nazionale che possa garantire la qualità dei percorsi formativi brevi e professionalizzanti erogati dalle università. Solo Spagna e Portogallo ad oggi stanno avviando politiche nazionali mirate a supportare le università ad affrontare le nuove sfide come richiesto agli stati membri dalle politiche della Commissione Europea (https://education.ec.europa.eu/it/education-levels/higher-education/micro-credentials)

Sono queste le tematiche discusse durante due giorni di dibattito e confronto presso l’Università Telematica Internazionale UNINETTUNO al margine della conclusione del progetto europeo MCE Micro-Credentials for Europe (MCE),che ha visto per tre anni 11 partner europei tra cui l’Ateneo telematico italiano confrontarsi attraverso studi, ricerche ed attività sul campo sul tema. Il progetto ha come obiettivo quello di coniare una definizione condivisa del termine microcredenziali e realizzare un benchmark europeo per supportare la Commissione Europea ed i singoli stati membri nella creazione di regole comuni che garantiscano la qualità nella progettazione e nell’attuazione di programmi formativi brevi, professionalizzanti e destinati principalmente a studenti lavoratori.

La rivoluzione digitale e l’evoluzione dei modelli educativi impongono un cambiamento epocale anche per le Università tradizionali. Uninettuno, come parte attiva in questo processo di innovazione educativa, si distingue offrendo soluzioni accademiche di alta qualità, capaci di rispondere alle nuove esigenze formative del mondo del lavoro proprio in un settore dove le università stanno lasciando spazio ad enti formativi spesso non accreditati o che non sono soggetti ai rigidi controlli di qualità richiesti dalle autorità nazionali competenti .

“L’adeguamento delle competenze professionali ma ancora di più la certificazione delle stesse devono essere considerati al pari dei percorsi accademici tradizionali se si vuole portare innovazione nelle nostre università” afferma il Rettore Prof.ssa Maria Amata Garito”il modello di insegnamento e apprendimento a distanza di UNINETTUNO, supportato da una sistema di trasferimento delle conoscenze capace di valutare e certificare il livello di apprendimento degli studenti attraverso gli strumenti digitali, permette di offrire nuovi strumenti per supportare studenti, lavoratori e aziende ad affrontare le sfide della società contemporanea. La flessibilità nelle attività di studio e i rigorosi criteri di qualità seguiti dalla nostra università e certificati dalle valutazioni ANVUR, ci hanno permesso di creare nuovi percorsi formativi di qualità in linea con le esigenza di una società digitale, globalizzata ed interconnessa”.

“Il progetto di formazione Re-generation realizzato in collaborazione con Enel ha permesso ad oltre 1500 dipendenti di aggiornare le proprie competenze nei settori dell’innovazione digitale partecipando a percorsi accademici brevi certificati con Crediti formativi validi in Italia ed in tutto il mondo. Il progetto Reporting Climate change – Microcredentials for International Journalists realizzato con il supporto del MUR offre la possibilità a giornalisti di Africa e Mediterraneo di aggiornare le loro competenze professionali sui temi del cambiamento climatico e della sostenibilità, definendo l’Italia come pioniere di queste nuove pratiche a livello internazionale” conclude Nicola Paravati Responsabile delle relazioni internazionali di UNINETTUNO e coordinatore di questi progetti.

Uninettuno è tra i partner del progetto Micro-Credentials for Europe (MCE), un’iniziativa che mira a sviluppare e implementare strategie per le micro-credenziali nell’istruzione superiore europea, con particolare attenzione alle necessità degli studenti. Il progetto, coordinato dall’European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), coinvolge università e istituzioni accademiche da tutta Europa, tra cui le università pubbliche a distanza di protogallo Universidade Aberta (UAB), di Spagna Universidad Nacional De Educacion A Distancia (UNED) della Grecia Hellenic Open University (HOU), dell’Olanda Open Universiteit Nederland (OUNL) e della Germania Fernuniversitat (FERNUNI) .

I principali risultati del progetto includono un’analisi approfondita delle preferenze degli studenti riguardo ai formati e alle modalità di apprendimento delle micro-credenziali, e il supporto alla leadership universitaria nell’adozione di strategie per la certificazione delle competenze.

Uninettuno dimostra ancora una volta il suo impegno verso una formazione innovativa e orientata alle reali necessità della società, mettendo a disposizione della comunità accademica e delle aziende metodologie e soluzioni avanzate e certificate, fondamentali per affrontare le sfide del futuro.

