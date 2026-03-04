Università e rete di scienziati etichettate "undesirable": cosa cambia per UC Berkeley e RASA in Russia

La decisione del ministero della giustizia russo include UC Berkeley e la rete RASA nell'elenco delle organizzazioni "undesirable", con divieti di attività e possibili sanzioni per affiliati e organizzatori

FLASH – Nelle ultime ore il ministero della giustizia russo ha inserito UC Berkeley e la rete di studiosi RASA nell’elenco delle organizzazioni classificate come “undesirable”.

La decisione, pubblicata nel database ufficiale del ministero, impedisce a queste entità di avere qualsiasi presenza sul territorio russo.

Il provvedimento rende vietate le iniziative, gli incontri e le collaborazioni promosse sotto questi nomi.

Si creano così rischi legali concreti per le persone e le istituzioni che mantengano rapporti con tali organizzazioni in Russia.

Che cosa significa la qualifica di “undesirable”

La designazione di “undesirable” in Russia comporta conseguenze pratiche immediate per chi intrattiene rapporti con l’entità interessata. Il provvedimento vieta lo svolgimento di attività pubbliche e private collegate all’organizzazione interessata e può determinare responsabilità penali per i collaboratori.

La normativa prevede sanzioni penali per chi organizza, facilita o pubblicizza attività ritenute collegate all’ente designato. Le misure aumentano il rischio giuridico per ricercatori, docenti e istituzioni che mantengono scambi o progetti con partner inseriti nella lista.

Impatto sulla comunità accademica

La misura interrompe le vie formali di collaborazione universitaria. Accordi di scambio, seminari e progetti finanziati congiuntamente diventano difficili o impossibili da realizzare. Ciò limita l’accesso a programmi di ricerca condivisi e riduce la mobilità di personale e studenti.

La rete RASA, comunità di scienziati russofoni all’estero, perde canali di dialogo e sviluppo professionale. Il divieto rischia di isolare ricercatori che operano in Russia e all’estero. In particolare, la sospensione delle comunicazioni compromette la partecipazione a bandi, la supervisione di dottorandi e il completamento di progetti in corso.

Procedure e motivazioni ufficiali

Il ministero ha pubblicato il provvedimento dopo l’avallo dell’ufficio del procuratore generale. Non sono state diffuse motivazioni dettagliate dagli uffici inquirenti.

L’assenza di spiegazioni ufficiali aumenta l’incertezza sulle ragioni che hanno portato all’inserimento di UC Berkeley e RASA nella lista. Sul piano operativo la mancanza di chiarimenti complica la partecipazione a bandi, la supervisione di dottorandi e il completamento di progetti in corso.

Si resta in attesa della pubblicazione delle motivazioni ufficiali dagli uffici competenti per chiarire la natura delle preoccupazioni e i possibili sviluppi amministrativi.

Precedenti e contesto normativo

Il provvedimento che consente di dichiarare enti undesirable è stato applicato in precedenza per limitare l’azione di media indipendenti, associazioni e istituzioni straniere presenti nel paese. Le autorità hanno fatto ricorso allo strumento normativo per interrompere attività ritenute politicamente o operativamente scomode. In molti casi la misura ha comportato sanzioni penali e restrizioni agli scambi con realtà esterne.

Nel quadro descritto, l’estensione del divieto a università straniere e network scientifici rappresenta un ampliamento delle categorie interessate. Il termine undesirable indica enti la cui presenza è considerata incompatibile con interessi di sicurezza o ordine pubblico secondo l’interpretazione adottata dalle autorità. Restano in attesa la pubblicazione delle motivazioni ufficiali e gli eventuali sviluppi amministrativi da parte degli uffici competenti.

Reazioni e possibili conseguenze

Le autorità universitarie e gli altri soggetti interessati hanno dichiarato di valutare le ricadute legali e operative della misura. Sul piano accademico, la decisione complica la pianificazione di progetti e scambi internazionali.

Per i ricercatori e per le organizzazioni che promuovono programmi di mobilità, la norma rappresenta un ostacolo pratico e un freno ai rapporti professionali consolidati nel tempo. In attesa di un chiarimento pubblico, diverse iniziative sono a rischio di sospensione o di rinegoziazione con modalità che potrebbero ridurre la partecipazione di colleghi già coinvolti.

Le amministrazioni competenti hanno annunciato verifiche sulle procedure interne e sulla compatibilità con accordi preesistenti. AGGIORNAMENTO ORE: restano in attesa la pubblicazione delle motivazioni ufficiali e gli eventuali sviluppi amministrativi da parte degli uffici competenti.

Scenari futuri

AGGIORNAMENTO ORE: dopo la pubblicazione delle motivazioni ufficiali, le istituzioni accademiche valutano misure organizzative e contrattuali. Tra gli effetti attesi vi sono la riduzione di delegazioni e visite accademiche, la sospensione di borse di studio e la rinegoziazione di partnership internazionali.

Alcune attività potrebbero continuare in forma informale. Tuttavia, la minaccia di sanzioni penali genera un clima di auto-censura e cautela tra ricercatori e amministratori.

Per gli scienziati russi che mantengono collaborazioni estere il rischio resta anche di natura personale. La normativa può colpire singoli affiliati e organizzatori, influenzando contratti e finanziamenti.

Sul piano operativo, gli uffici internizzazione e le facoltà stanno predisponendo linee guida e revisioni contrattuali. Restano da monitorare gli sviluppi amministrativi e eventuali azioni giudiziarie.

Il valore degli scambi scientifici messo alla prova

AGGIORNAMENTO ORE: sul piano accademico si registra preoccupazione per le nuove restrizioni. Le istituzioni coinvolte denunciano che il divieto colpisce la libertà accademica e la collaborazione internazionale. La misura riduce lo spazio per il dialogo e la cooperazione tra università e centri di ricerca.

Il mondo della ricerca si fonda sulla circolazione delle idee e sulla collaborazione transnazionale. Limitare i canali di confronto con divieti formali mette a rischio non solo progetti specifici ma il tessuto relazionale scientifico tra paesi. Tale rischio riguarda trasferimento di conoscenze, finanziamenti congiunti e mobilità di ricercatori.

Le nuove disposizioni sollevano inoltre questioni di sicurezza giuridica per enti e ricercatori. I profili legali potrebbero tradursi in procedimenti amministrativi o penali. Sul posto i nostri inviati confermano che molte università stanno rivalutando accordi e protocolli interni.

La situazione si evolve rapidamente: restano da monitorare sviluppi amministrativi e possibili azioni giudiziarie. Ogni ulteriore decisione avrà impatti concreti su progetti in corso e su relazioni scientifiche a lungo termine.

Ogni ulteriore decisione avrà impatti concreti su progetti in corso e su relazioni scientifiche a lungo termine. In questo quadro, le università, i network di ricerca e i singoli studiosi cercheranno modalità alternative per mantenere contatti e scambi, pur operando sotto vincoli più rigidi.

La riduzione dell’incertezza dipenderà in larga misura dalla trasparenza sulle motivazioni delle misure e da un effettivo dialogo istituzionale tra autorità e comunità accademica. Mancando tali interlocuzioni, la comunità scientifica dovrà confrontarsi con un contesto giuridico e organizzativo più complesso, che potrà influire su tempi, finanziamenti e partecipazione ai consorzi internazionali.

Sul piano operativo, gli enti dovranno aggiornare procedure di compliance e meccanismi di gestione del rischio per tutelare progetti sensibili. Nei prossimi mesi sarà cruciale monitorare gli esiti dei tavoli istituzionali e l’eventuale emanazione di linee guida, elementi che determineranno i prossimi sviluppi delle collaborazioni scientifiche.