Università: Severino (Luiss), 'ciclo interviste apre anno di forte presenza a Milano'

"Questo ciclo di interviste apre un anno in cui contiamo di essere più presenti nel nostro Hub di Milano. La Luiss è un'università internazionale: la 'i' nella sua sigla sottolinea proprio questa dimensione. Pertanto, è naturale che si coltivino iniziative sempre più frequenti in una città cos...

“Questo ciclo di interviste apre un anno in cui contiamo di essere più presenti nel nostro Hub di Milano. La Luiss è un’università internazionale: la ‘i’ nella sua sigla sottolinea proprio questa dimensione. Pertanto, è naturale che si coltivino iniziative sempre più frequenti in una città così internazionale come il capoluogo lombardo per dare ai nostri giovani un messaggio di apertura all’Europa e agli altri continenti sui temi della cultura, dell’interdisciplinarità e sul futuro.

Si tratta infatti di aspetti per i quali il valore della formazione assume un ruolo fondamentale”. Così Paola Severino, presidente di Luiss School of Law in occasione di “Il tuo mondo, domani”: il ciclo di interviste organizzato presso il Luiss Hub di Milano a cura del giornalista e scrittore Massimo Nava, pensato per dare voce ai protagonisti della vita culturale, professionale e scientifica milanese e nazionale.

Ospite della serata Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera

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