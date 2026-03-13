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Università: Severino (Luiss), 'ciclo interviste apre anno di forte presenza a Milano'

Università: Severino (Luiss), 'ciclo interviste apre anno di forte presenza a Milano'

"Questo ciclo di interviste apre un anno in cui contiamo di essere più presenti nel nostro Hub di Milano. La Luiss è un'università internazionale: la 'i' nella sua sigla sottolinea proprio questa dimensione. Pertanto, è naturale che si coltivino iniziative sempre più frequenti in una città cos...

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“Questo ciclo di interviste apre un anno in cui contiamo di essere più presenti nel nostro Hub di Milano. La Luiss è un’università internazionale: la ‘i’ nella sua sigla sottolinea proprio questa dimensione. Pertanto, è naturale che si coltivino iniziative sempre più frequenti in una città così internazionale come il capoluogo lombardo per dare ai nostri giovani un messaggio di apertura all’Europa e agli altri continenti sui temi della cultura, dell’interdisciplinarità e sul futuro.

Si tratta infatti di aspetti per i quali il valore della formazione assume un ruolo fondamentale”. Così Paola Severino, presidente di Luiss School of Law in occasione di “Il tuo mondo, domani”: il ciclo di interviste organizzato presso il Luiss Hub di Milano a cura del giornalista e scrittore Massimo Nava, pensato per dare voce ai protagonisti della vita culturale, professionale e scientifica milanese e nazionale.

Ospite della serata Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera

https://www.youtube.com/watch?v=kIxIncJ913I

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