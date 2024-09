Uno dei feriti nell'incidente automobilistico al Salone di Torino è stato sottoposto a intervento chirurgico.

In seguito all’incidente automobilistico avvenuto ieri al Salone di Torino, uno degli infortunati è stato sottoposto a intervento chirurgico d’emergenza presso l’ospedale Mauriziano. L’equipe di Urologia, sotto la guida di Roberto Migliari, ha operato il paziente per una lacerazione molto profonda nell’area genitale. Secondo fonti vicine ai professionisti sanitari, l’operazione di sutura è stata tecnicamente un successo e si prevede che il paziente verrà dimesso domani con una prognosi di recupero tra dieci e quindici giorni. Dodici persone sono state coinvolte nell’incidente, la maggior parte delle quali ha riportato conseguenze lievi. Il veicolo responsabile dell’incidente è una macchina da rally che ha colpito le transenne in piazza San Carlo per motivi ancora da chiarire.