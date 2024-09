Un'operazione di grande portata è stata condotta contro i 'clan' ultrà di Inter e Milan, culminata in arresti e perquisizioni.

Le autorità del Servizio Centrale Operativo della Direzione Anticrimine di Polizia, insieme alla Squadra Mobile e la S.I.SCO di Milano, stanno mettendo in atto numerose misure cautelari e perquisizioni mirate a persone accusate di associazione malfattrice, esacerbato da pratiche mafiose, estorsione e altri gravi reati. La maggior parte degli indagati sono membri dei gruppi di tifosi ultra di Inter e Milan, con crimini legati all’industria del calcio. L’operazione è iniziata nelle prime ore del mattino da parte della Polizia e della Guardia di Finanza, sotto la supervisione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano. In aggiunta agli sforzi della polizia, ulteriori azioni sono state intraprese dai militari del Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.) e del Nucleo Polizia Economico Finanziario della Guardia di Finanza di Milano – G.I.C.O. I dettagli dell’operazione verranno divulgati durante una conferenza stampa programmata per le 11:30 presso gli uffici della Procura della Repubblica di Milano. Tra i tifosi coinvolti nel blitz ci sono Marco Ferdico, leader dei tifosi dell’Inter, legato ad Antonio Bellocco, il mafioso ucciso il 4 settembre da Andrea Beretta, anche lui un alto esponente della tifoseria dell’Inter e attualmente in prigione per omicidio. Inoltre, è coinvolto Luca Lucci, capo dei tifosi del Milan, condannato in precedenza per droga e riconosciuto per essere stato fotografato nel 2018 con l’ex vice premier Matteo Salvini durante una festa. Anche Christian Rosiello, guardia del corpo del cantante Fedez, è incluso nell’operazione.