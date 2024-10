Attivisti di Ultima generazione dipingono Tribunale ad Ancona per richiesta di fondo per catastrofi climatiche

Attivisti del gruppo Ultima generazione hanno ricoperto di vernice nera le pareti del Tribunale ad Ancona, in prossimità dell’avvio dei lavori per il G7 sulla Salute. Quattro ragazzi si sono sistemati davanti all’entrata, esponendo banner che proclamavano la richiesta di un ‘Fondo di riparazione per le conseguenze delle catastrofi climatiche’. Gli attivisti sono stati allontanati dagli agenti di polizia.

