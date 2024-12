Le tensioni nel Trono Classico

Le recenti registrazioni di Uomini e Donne hanno portato a una serie di eventi inaspettati, specialmente nel Trono Classico. Tra i protagonisti, Ciro ha deciso di abbandonare il programma dopo aver assistito a un momento di intimità tra Gianmarco e Martina De Ioannon. Questo bacio, avvenuto in camerino, ha scatenato la furia di Ciro, che ha immediatamente lasciato lo studio, chiedendo a Martina di seguirlo. La tronista, però, ha scelto di rimanere e confrontarsi con la situazione, creando un clima di tensione che ha caratterizzato la registrazione.

Il ritorno di Pinuccia e le nuove entrate

Un altro colpo di scena è stato il ritorno di Pinuccia, l’ex dama di Vigevano, che ha intrattenuto il pubblico con una nuova esibizione musicale. Nonostante il suo rientro, non sembra che Pinuccia stia cercando di rioccupare un posto nel parterre del Trono Over. Nel frattempo, Francesca Sorrentino ha deciso di far scendere nuovi corteggiatori, ma Gianmarco, l’unico rimasto, ha reagito male all’arrivo di nuovi volti, decidendo di lasciare il programma. Tra i nuovi corteggiatori, spicca Gianluca Costantino, noto ex gieffino, che ha già fatto parlare di sé nelle scorse edizioni.

Le scelte di Michele e le reazioni di Amal

Nel corso della registrazione, Michele Longobardi ha portato in esterna Veronica, con la quale ha condiviso un momento di intimità culminato in un bacio. Questo gesto ha provocato la reazione di Amal, che ha deciso di abbandonare lo studio, segno di come le dinamiche tra i tronisti e i corteggiatori siano sempre in evoluzione. La situazione si complica ulteriormente con l’intervento di Tina Cipollari, che non perde occasione per mettere in difficoltà Gemma Galgani, creando un’atmosfera di conflitto e rivalità che caratterizza da sempre il programma.