Uomo annega nel fiume Bruna in Maremma: si trovava insieme alla compagna

Una terribile tragedia si è consumata in Toscana. Nel pomeriggio di oggi, domenica 21 luglio 2024, intorno alle 15, un uomo odi 36 anni è morto annegato in un torrente in Maremma, il fiume Bruna, tra Gavorrano e Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Il numero delle persone che stanno perdendo la vita in fiumi e laghi è in aumento.

Uomo annega nel fiume Bruna in Maremma: i soccorsi

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il 118 di Grosseto, con l’automedica, ma per l’uomo purtroppo non c’era più niente da fare. Secondo quanto riportato, la vittima si trovava insieme alla sua compagna al momento dell’incidente. Presenti sul posto anche la Croce Rossa di Gavorrano, Pegaso 2, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.