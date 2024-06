Un uomo di 69 anni è stato arrestato dopo aver cercato di violentare una donna in spiaggia a Catania. La 57enne si è difesa colpendolo con un sasso.

Uomo nudo tenta di violentarla in spiaggia: si salva colpendolo in testa con un sasso

I carabinieri hanno bloccato e arrestato in flagranza di reato un uomo di 69 anni di Catania, ritenuto responsabile di tentata violenza sessuale nei confronti di una donna di 57 anni di origine russe. Secondo quanto ricostruito, la donna si è recata ad Api Castello per un bagno quando, mentre usciva dall’acqua, è stata sorpresa dall’uomo che, completamente nudo, l’ha scaraventata a terra e si è gettato su di lei, cercando di bloccarla e di toglierle il costume. La vittima, nel disperato tentativo di difendersi, sarebbe riuscita ad afferrare un sasso e colpire l’uomo in testa, per poi liberarsi.

La tentata violenza sessuale e l’allarme lanciato da un passante

Nonostante la botta in testa, l’uomo ha afferrato di nuovo la donna, iniziando a colpirla con schiaffi e pugni. Un cittadino che stava passeggiando sul lungomare si è reso conto che stava accadendo qualcosa e ha chiamato i carabinieri. Gli agenti sono arrivati in pochi istanti e, seguendo le urla della vittima, sono riusciti a fermare l’aggressione. La 57enne presentava evidenti escoriazioni sul corpo ed è stata portata all’Ospedale Cannizzaro, da cui è stata poi dimessa. L’uomo è stato portato in ospedale per medicare la ferita alla testa ed è stato arrestato.