Uomo trovato morto in casa a Roma, nudo e con la testa nel frigorifero: la vittima è un 65enne tedesco

Un macabro ritrovamento è stato fatto nel quartiere romano di Fidene. Un uomo di origine tedesca, di 65 anni, è stato trovato morto nel suo appartamento in via di Santa Colomba. Era nudo e con la testa appoggiata all’interno del frigorifero. Un suo amico ha lanciato l’allarme perché non riusciva più a contattarlo, e anche l’assenza in ufficio aveva preoccupato i suoi colleghi. I soccorritori intervenuti hanno scoperto il cadavere nell’abitazione.

Uomo trovato morto in casa a Roma: le indagini

La polizia e la polizia scientifica hanno subito avviato le indagini per cercare di capire cosa è accaduto. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, anche se la prima ispezione sembra indicare una morte per cause naturali. Vista l’insolita posizione in cui è stato trovato il corpo, però, gli inquirenti mantengono aperte tutte le piste, in attesa di risultati più approfonditi dagli accertamenti, che potrebbero fornire nuovi dettagli utili alle indagini.