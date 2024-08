Un uomo extracomunitario, non ancora identificato, è stato trovato morto in strada a Napoli. La polizia ha fermato il presunto assassino.

Uomo trovato morto in strada a Napoli: fermato il presunto assassino

Nella tarda serata di ieri, venerdì 23 agosto 2024, un uomo extracomunitario, ancora non identificato, è stato trovato morto in Vico Colonne al Lavinaio, a Napoli. L’uomo era riverso sull’asfalto e presentava sul suo corpo diverse ferite da arma da taglio. Nella mattinata di oggi gli agenti della polizia hanno fermato il presunto assassino.

Uomo morto a Napoli: fermato un tunisino

I militari del nucleo operativo di Napoli Stella hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo tunisino di 61 anni. L’uomo è gravemente indiziato dell’omicidio. Secondo una prima ricostruzione, al culmine di una discussione nata per motivi non chiari, il 61enne avrebbe colpito al vittima con diverse coltellate. L’uomo verrà portato in carcere in attesa dell’udienza di convalida, mentre sono ancora in corso gli accertamenti per risalire all’identità della vittima.