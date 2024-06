Uova ritirate dal mercato per rischio contaminazione microbiologica: i lotti ...

È stato recentemente annunciato un nuovo richiamo di prodotti di natura alimentare: sono state ritirate diverse confezioni di uova dal mercato italiano per possibile contaminazione.

Il marchio e i lotti coinvolti

Ad essere finite al centro di un richiamo le uova dell’azienda agricola “Vanzelli Gino”, situata in via Dei Kennedy a Sant’Angelo Di Piove, in provincia di Padova: il motivo del ritiro è il rischio di contaminazione microbiologica.

I lotti di uova interessati dal richiamo, sia sfusi sia in confezioni da 6, 10 e 30 pezzi, sono quelli con scadenza dal 15/07/24 al 19/07/24.

Gli esperti raccomandano la popolazione di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita nel quale è stato acquistato: i clienti potranno scegliere tra la sostituzione del prodotto o il rimborso.

E’ possibile restituirle anche al Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione della Asl locale.

L’avviso del Ministero della Salute

Il motivo del richiamo riguarda un sospetto di contaminazione microbiologica, e il Ministero della Salute specifica che si tratta di un richiamo in via precauzionale.

In aggiunta al ritiro, qualora il prodotto fosse già stato venduto al consumatore, l’OSA, operatore del settore alimentare, deve provvedere al richiamo, cioè deve informare i consumatori sui prodotti a rischio, anche mediante cartellonistica da apporre nei punti vendita, e a pubblicare il richiamo nella specifica area del portale del Ministero della Salute.