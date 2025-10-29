Uragano Melissa: perde intensità, in serata arriverà alle Bahamas

L'Avana, 29 ott. (Adnkronos) – Dopo aver superato Cuba, l'uragano Melissa si sta dirigendo verso le Bahamas, dove arriverà in serata. Intanto la tempesta continua a indebolirsi. Al momento la sua intensità dovrebbe esser scesa alla Categoria 2, con venti sostenuti di poco superiori ai 160 chilomentri orari. Si prevede che Melissa passerà tra Long Island e Crooked Island, ma i venti da uragano e le forti piogge saranno avvertiti più ampiamente nelle Bahamas sudorientali.

Le previsioni del National Hurricane Center indicano precipitazioni totali fino a 25 centimetri, con possibili inondazioni improvvise e il rischio di tempesta potenzialmente letale.

Questa mattina Cuba ha subito venti devastanti da uragano, mareggiate e piogge torrenziali. I venti diminuiranno nel pomeriggio, ma le precipitazioni potrebbero continuare per gran parte della giornata. Oggi sono previste condizioni da uragano nelle Bahamas sudorientali e centrali, insieme a onde di 1,5-2,4 metri sopra il terreno normalmente asciutto.