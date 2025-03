Urbanistica: legale Oggioni, 'sta male ed è molto depresso dopo arresto'

Milano, 7 mar. (Adnkronos) - "Non sta per niente bene, è molto depresso e non è nelle migliori condizioni per far fronte a questa situazione". Lo riferisce Giovanni Brambilla Pisoni difensore dell'architetto Giovanni Oggioni, ex vicepresidente della Commissione paesaggio...

Milano, 7 mar. (Adnkronos) – "Non sta per niente bene, è molto depresso e non è nelle migliori condizioni per far fronte a questa situazione". Lo riferisce Giovanni Brambilla Pisoni difensore dell'architetto Giovanni Oggioni, ex vicepresidente della Commissione paesaggio di Palazzo Marino, arrestato per corruzione, falso e depistaggio in un'indagine della procura di Milano sull'urbanistica.