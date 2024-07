Ursula von der Leyen eletta per la seconda volta presidente della Commissione...

Ursula von der Leyen è stata eletta presidente della Commissione europea per la seconda volta con 401 voti. L’incarico durerà per i prossimi cinque anni.

L’elezione di von der Leyen

La politica tedesca è stata rieletta alla guida della Commissione europea per altri cinque anni con 401 voti a favore, 284 voti contrari e 15 astenuti. La maggioranza necessaria per vincere l’elezione era di 360.

Il voto, avvenuto con scrutinio segreto, ha visto confermare il sostegno a von der Leyen della maggioranza che l’aveva appoggiata nella scorsa legislatura, Ppe, S&D e Renew, con l’aggiunta dei 53 parlamentari dei Verdi, attratti dalla politica tedesca per il suo impegno deciso con il Green Deal.

Non hanno votato per lei invece i deputati di Ecr, i Patrioti e l’Europa delle Nazioni Sovrane.

La carriera della presidente

Ursula vn der Leyen inizia la sua carriera politica all’età di 43 anni (ora ne ha 65). Dopo essere entrata nel parlamento della Bassa Sassonia e nel governo locale, viene nominata ministra per la Famiglia nel 2005, entrando a far parte del primo governo Merkel. Da allora, è ministra in tutti i governi Merkel e nel 2013 diventa la prima donna a ricoprire il ruolo di ministra della difesa.

A luglio 2019 von der Leyen diventa presidente della Commissione europea e, di nuovo, è la prima donna a ricoprire questa carica.