Ursula Von der Leyen ha parlato all’ultima Plenaria del Parlamento Europeo. Ecco che cosa ha detto la Presidente della Commissione Ue durante il suo intervento.

Plenaria PE, Von der Leyen

Durante la Plenaria, la riunione a cui partecipano gli eurodeputati, Ursula Von der Leyen è intervenuta dicendo ai suoi colleghi che l’Europa ha attraversato l’inferno e l’acqua alta. Nonostante ciò però, la Presidente ha affermato che per molti aspetti se ne è usciti più forti rispetto a cinque anni fa.

Ue, parole Von der Leyen

Non ho dimenticato che nel 2020 molti prevedevano una disoccupazione di massa in Europa e una lunga recessione. Non è successo.

Ha così affermato la Presidente della Commissione Ue.

I dati di Von der Leyen

Infatti, come ha fatto sapere la Von der Leyen, ad oggi ci sono persone che lavorano molto di più rispetto a qualsiasi momento in quella che è la storia dell’Europa. Nel dettaglio dei dati, la disoccupazione risultata essere ai minimi storici. La percentuale è inferiore al 6%. Al contrario, l’occupazione è invece ai massimi storici. Qui la percentuale arriva a superare più del 75%. Inoltre, come ha comunicato Ursula Von der Leyen alla Plenaria, l’obiettivo dell’inflazione al 2% sembra essere sempre più vicino.