Usa: afghano accusato di aver sparato a soldati Guardia Nazionale si dichiara non colpevole

Washington, 2 dic. (Adnkronos) – Rahmanullah Lakanwal, il cittadino afghano accusato di aver sparato a due soldati della Guardia Nazionale nei pressi della Casa Bianca si è dichiarato non colpevole delle accuse di omicidio di primo grado e aggressione. L'uomo, ferito a sua volta da colpi d'arma da fuoco, ha fatto la sua prima apparizione in tribunale tramite video da un letto d'ospedale.

Si è dichiarato non colpevole per le accuse derivanti dalla sparatoria del 26 novembre in cui è morta la specialista Sarah Beckstrom, 20 anni, ed è rimasto ferito il sergente maggiore Andrew Wolfe, 24 anni.