Usa, barca ormeggiata esplode a Fort Lauderdale: un morto e cinque feriti

Tragedia nel porto di Fort Lauderdale in Florida: una barca ha subito un’esplosione, causando la morte di una persona e il ferimento di altre cinque. L’intera comunità locale è stata sconvolta da questo incidente, che è stato catturato dalle telecamere di sorveglianza. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’esplosione, ripresa in un drammatico video e le autorità stanno attualmente conducendo un’indagine per scoprire la causa. Questo evento ha lasciato i residenti e i visitatori in un profondo stato di shock.

Esplode barca a Fort Lauderdale, Usa: un morto e cinque feriti

Una imbarcazione, presumibilmente durante il suo rifornimento di carburante, ha subito un’esplosione e si è incendiata a Fort Lauderdale la sera del lunedì 23 dicembre. Gli addetti al fuoco di Fort Lauderdale riferiscono che le fiamme si sono propagate anche su un’altra barca ormeggiata nelle vicinanze e su un ristorante situato sulla SE 15 Street. Le autorità hanno dichiarato di aver ricevuto numerose chiamate che segnalavano l’incendio di una nave nel porto turistico di Lauderdale, a seguito di un’esplosione avvenuta poco prima delle 18:00.

“È esplosa una nave. C’è una nave in fiamme e c’erano persone in acqua”, ha dichiarato il vice capo del FLFR, Garret Pingol. Cinque persone sono state trasportate in ospedale, tre con lesioni traumatiche. Un’equipe di sommozzatori ha ritrovato il corpo senza vita di una sesta persona nell’acqua. Numerose agenzie, tra cui la Guardia Costiera degli Stati Uniti, stanno conducendo un’indagine sull’esplosione e l’incendio, mentre attualmente sono in corso gli interventi di bonifica per rimuovere il carburante dall’acqua.