Da diverso tempo, a causa di alcuni suoi comportamenti e dichiarazioni, si sospetta che il presidente degli USA, Joe Biden, sia affetto dal morbo di Parkinson. Il New York Times ha dichiarato che, durante i mesi scorsi, alla Casa Bianca si sia recato un neurologo specialista del morbo di Parkinson. Tuttavia, la stessa White House ha affermato che il presidente non è sotto trattamento per il Parkinson. A proposito di questo, il Washington Post ha confermato la versione: Biden si è sottoposto solo a degli esami fisici annuali.

USA, Biden rimane in corsa: non ha il Parkinson

Joe Biden, quindi, non ha intenzione di darla vinta al suo rivale Donald Trump: rimane in corsa. Kevin O’Connor, medico del presidente, ha affermato che gli esami svolti da Kevin Cannard a febbraio non hanno portato nessun risultato che potesse essere collegato a dei disturbi neurologici. Quest’ultimo ha dichiarato: “Biden non ha visto un neurologo al di fuori della sua visita medica annuale”.

USA, Biden non ha il Parkinson: la stampa è dubbiosa

Nella giornata di ieri, c’è stato un briefing con la stampa alla Casa Bianca. I giornalisti hanno posto molte domande alla portavoce di Biden, Karine Jean-Pierre, sui presunti trattamenti e cure contro il Parkinson. Oltre a smentirli con dei ‘No’, Jean-Pierre ha chiesto rispetto, silenzio e di essere ascoltata.