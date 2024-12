L'ex presidente Bill Clinton è stato ricoverato in ospedale in seguito ad una febbre alta: i primi aggiornamenti sul suo stato di salute

L’ex presidente Bill Clinton è stato ricoverato in ospedale in seguito ad una febbre alta. Sarebbe stato trasportato in ospedale al Georgetown University Medical center, a Washington, in via precauzionale.

Bill Clinton ricoverato d’urgenza a causa di febbre alta

Il suo staff ha dichiarato sulla piattaforma social media X che il Presidente Clinton è stato trasferito al centro medico dell’Università di Georgetown per test e osservazione a seguito di un attacco febbrile, aggiungendo che “rimane di buon umore” e spera di poter uscire dall’ospedale entro Natale.

“Sta bene“, riferiscono alcuni collaboratori di Clinton, tra cui l’ex vicecapo di gabinetto, Angel Urena, a CNN.

L’ex presidente, 78 anni, ha guidato gli Stati Uniti d’America dal 1993 al 2001. La moglie, Hillary, nel 2016 fu candidata democratica alla presidenza ma venne sconfitta da Donald Trump.

I problemi di salute di Bill Clinton

Dopo aver lasciato la presidenza nel 2001, Clinton ha affrontato diversi problemi di salute. Nel 2004, si sottopose a un intervento di quadruplo bypass al New York-Presbyterian Hospital, mentre nel 2010 tornò nella stessa struttura per un altro intervento cardiaco, durante il quale gli furono inseriti due stent in un’arteria coronaria, secondo quanto riportato da NBC.

Nel 2021, invece, fu ricoverato per sei giorni in California a causa di un’infezione urologica che si era diffusa nel flusso sanguigno.