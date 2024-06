Usa: Conte, 'sulla Via della Seta ho scontentato Trump'

Roma, 4 giu. (Adnkronos) - "Ho stabilito, nell’interesse del mio Paese, sia con Trump sia con tutti gli altri, per difendere l'interesse nazionale, di avere sempre buoni rapporti, di cercare le alleanze giuste quando c'erano degli obiettivi prioritari per il mio Pese e i miei ci...

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – "Ho stabilito, nell’interesse del mio Paese, sia con Trump sia con tutti gli altri, per difendere l'interesse nazionale, di avere sempre buoni rapporti, di cercare le alleanze giuste quando c'erano degli obiettivi prioritari per il mio Pese e i miei cittadini. Ciò non toglie che quando si è trattato di difendere gli interessi nazionali ho scontentato anche Trump, il nostro maggiore e più importante, autorevole alleato, intendo dire l'America: ho stipulato l'accordo per la Via della Seta con i cinesi che scontentò lo stesso Trump". Lo ha ricordato Giuseppe Conte, ospite di 'Non stop news' su Rtl 102.5.