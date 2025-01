Usa: il Getty di Los Angeles lambito dalle fiamme, ma 'collezione è al sicuro'

Washington, 11 gen. (Adnkronos) – Mentre gli incendi boschivi continuano a devastare Los Angeles, ieri sera le autorità hanno esteso gli ordini di evacuazione a un'area che comprende il Getty Center, sede di una delle collezioni d'arte più preziose della città. Stamattina, il centro "rispetta l'attuale ordine di evacuazione ed è chiuso, con il solo personale di emergenza presente sul posto", ha detto a Usa Today Alexandria Sivak, rappresentante del museo. Secondo una dichiarazione pubblicata sulla pagina Instagram del museo, da ieri il personale, le opere d'arte e gli edifici della Getty Villa sono al sicuro dagli incendi.

Le fiamme hanno bruciato alberi e vegetazione nei terreni del museo, ma i responsabili del museo hanno dichiarato questa settimana di aver impiegato estesi "sforzi di mitigazione degli incendi" per proteggere la collezione. La villa si trova al largo della Pacific Coast Highway nella zona di Pacific Palisades, che ha visto i peggiori incendi boschivi. "Siamo ovviamente molto preoccupati per i nostri vicini di Pacific Palisades, Malibu e delle aree circostanti", ha affermato Katherine E. Fleming, presidente e ceo del J. Paul Getty Trust, che gestisce il museo, in una dichiarazione rilasciata all'inizio di questa settimana. "Fortunatamente, Getty ha compiuto notevoli sforzi per ripulire la zona circostante dalla vegetazione come parte dei suoi sforzi di mitigazione degli incendi durante tutto l'anno".

Situato sulle montagne sopra Los Angeles, il famoso museo d'arte si trova all'interno di una nuova zona di allerta evacuazione, mentre l'incendio di Palisades si estende verso est, in direzione delle aree popolate. Soprannominato una "bellissima fortezza" e costruito in travertino ignifugo, cemento e acciaio, il centro ha attirato esperti museali da tutto il mondo, desiderosi di osservare il suo sistema di sicurezza. I tetti sono ricoperti di pietrisco per evitare che le braci prendano fuoco e perfino nei giardini sono state scelte piante resistenti.

All'interno, le gallerie possono essere chiuse con una doppia porta a forma di cassaforte che, secondo i responsabili del museo, è praticamente impenetrabile. "Il personale del Getty, le collezioni d'arte e gli edifici sono al sicuro dall'incendio di Palisades", ha affermato il museo ieri, poche ore prima dell'avviso di evacuazione. La collezione unica del museo comprende 125.000 opere d'arte, tra cui dipinti di Rembrandt, Turner, Van Gogh e Monet, e 1,4 milioni di documenti. Ospita anche un centro di ricerca e una fondazione. I responsabili del museo hanno dichiarato in precedenza che la collezione è protetta all'interno della struttura ignifuga del centro, composta da 300.000 blocchi di travertino e 12.500 tonnellate di barre d'acciaio.