Usa: Netflix non rinnova il contratto da 100 mln sterline con Harry e Meghan

Washington, 23 lug. (Adnkronos) – Netflix non rinnoverà il contratto da 100 milioni di sterline (oltre 115 milioni di euro) stipulato con il principe Harry e la moglie Meghan e che scadrà a settembre. I Sussex e il gigante dello streaming hanno deciso di comune accordo di non fare un annuncio ufficiale sul mancato rinnovo, che capita dopo che il progetto di Harry dedicato allo sport, 'Polo', è stato seguito da sole 500.000 persone.

La ragione, però, potrebbe essere anche un'altra: sembra infatti che i dirigenti di Netflix non abbiano digerito il fatto che Meghan abbia dato priorità al suo marchio 'As Ever' nella sua serie 'With Love, Meghan'.

Una fonte ha dichiarato al Sun: "Non verranno fatti altri spettacoli. Netflix ritiene di aver ottenuto tutto ciò che poteva dalla coppia. L'azienda è stata intelligente nell'ottenere un sacco di spettatori per la prima serie di documentari e sapeva, realisticamente, di aver raggiunto il numero massimo di spettatori della coppia di Montecito. Non sono scontenti di come sono andate le cose: hanno ottenuto quei successi iniziali e hanno prodotto uno degli spettacoli più chiacchierati di tutti i tempi. Da quel momento in poi i contenuti sono diventati più deboli. Non c'è animosità da nessuna delle due parti. Le cose sono semplicemente andate in questo modo".

I dirigenti di Netflix sanno bene che ora la priorità di Meghan è il suo marchio e non saranno certo in seconda linea – ha detto ancora la fonte – Pubblicamente non ci sarà alcuna dichiarazione e, naturalmente, se le cose dovessero cambiare radicalmente, sarebbero aperti a un progetto una tantum in futuro. Ma per Harry , in particolare, questo sarà un duro colpo. Si tratta di una perdita enorme di entrate". Si ritiene che il ceo di Netflix, Ted Sarandos, mantenga buoni rapporti con Meghan. La fonte ha affermato che si pensa che lo streamer Paramount+ sia interessato a collaborare con la coppia, la quale sarebbe aperta all'idea se si presentasse il progetto giusto.