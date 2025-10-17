Usa: nuovo attacco aereo contro imbarcazione narcotrafficanti nel Mar dei Caraibi

Washington, 17 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Gli Stati Uniti hanno effettuato un nuovo attacco aereo contro un'imbarcazione nel Mar dei Caraibi presumibilmente coinvolta nel traffico di droga, in un attacco che, per la prima volta dall'inizio di questa serie di operazioni intraprese da Washington, ha lasciato dei sopravvissuti. Sebbene non abbia specificato il Paese interessato, un funzionario governativo ha riferito a diverse emittenti televisive statunitensi, tra cui Abc e Nbc, che l'esercito americano ha effettuato un attacco aereo durante la giornata senza uccidere tutto l'equipaggio, come invece era avvenuto nei cinque precedenti bombardamenti di questo tipo, che hanno causato la morte di 27 persone provenienti da Venezuela, Colombia e Trinidad e Tobago.

L'amministrazione di Donald Trump non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale sull'operazione, che rientra nella campagna di bombardamenti contro imbarcazioni che le autorità statunitensi hanno ripetutamente identificato come navi da traffico di droga, senza tuttavia fornire alcuna prova al riguardo. Poche ore prima, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, aveva insistito sulla legittimità del governo degli Stati Uniti nell'eseguire questo tipo di attacchi, sostenendo che “non dovrebbe esserci alcuna sorpresa al riguardo”. “Il presidente ha basato la sua campagna sull'uso di tutti i mezzi possibili per perseguire i cartelli della droga che da troppo tempo trafficano sostanze illecite nel nostro Paese”, ha sottolineato.