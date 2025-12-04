Usa: principe Harry scherza su Trump, 'ho sentito che avete eletto un re...

Washington, 4 dic. (Adnkronos/Dpa) – "Ho sentito che avete eletto un re": il principe Harry d'Inghilterra ha scherzato sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un'apparizione a sorpresa al Late Show With Stephen Colbert, sulla Cbs. Harry è apparso in uno sketch comico andato in onda ieri sera, interpretando se stesso mentre fa un provino per diventare il 'principe di Natale' in un film della Hallmark (una delle aziende più importanti degli Stati Uniti nel settore delle cartoline d'auguri).

Nel segmento dedicato a Harry nella trasmissione del comico Stephen Colbert, il duca vaga per lo studio, scherzando sul fatto di essersi perso mentre cercava il provino per 'Il principe di Natale di pan di zenzero salva il Natale in Nebraska'.

Colbert gli chiede perché un vero principe vorrebbe recitare in film del genere, spingendo Harry a rispondere: "Voi americani siete ossessionati dai film di Natale e chiaramente siete ossessionati dalla regalità, quindi perché no?". Ma quando il conduttore respinge l'idea dell'"ossessione" americana, Harry scherza: "Davvero? Ho sentito che avete eletto un re", in un evidente riferimento alle proteste "No Kings" rivolte all'amministrazione Trump. Riferendosi poi al recente accordo della Cbs con Trump, il principe ha aggiunto che avrebbe "fatto qualsiasi cosa" per ottenere la parte: "Registrerò un video, volerò per un'audizione, risolverò una causa infondata con la Casa Bianca, tutte cose che voi della tv fate".