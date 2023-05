Usa: raggiunto accordo sul debito per evitare il default

Washington, 28 mag. (Adnkronos) – La Casa Bianca e i repubblicani della camera degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di principio per aumentare il tetto del debito per due anni e limitare la spesa. Lo ha confermato lo speaker della Camera Kevin McCarthy, scongiurando la possibilità di un default storico per la nazione.

L'accordo di principio è stato raggiunto al telefono dal presidente Joe Biden e McCarthy e dovrà essere sottoposto al voto mercoledì per essere approvato prima del 5 giugno, data cruciale, secondo il segretario al Tesoro Janet Yellen dopo la quale gli Stati Uniti non saranno più in grado di pagare i conti.

“Dopo settimane di trattative, siamo giunti a un accordo di principio. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma credo che questo sia un accordo di principio degno del popolo americano", ha detto McCarthy durante un breve intervento con giornalisti. "L'accordo protegge le mie priorità e i risultati legislativi miei e dei Democratici al Congresso", ha affermato Biden in una nota . “L'accordo rappresenta un compromesso, il che significa che non tutti ottengono ciò che vogliono. Questa è la responsabilità di governare”.