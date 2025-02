Usa: Schlein, 'clamoroso silenzio Meloni, vassalla di Trump'**

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – "L'interesse di Putin con quello di Trump si salda nell'idea che i rapporti tra gli stati e i popoli si regolino sulla base della forza, degli eserciti, del ricatto. Trovo clamoroso il silenzio di Giorgia Meloni davanti a tutto questo". Così Elly Schlein a Accordi e Disaccordi sul Nove.

"Secondo alcuni, Meloni doveva essere il ponte tra Trump e l'Ue invece è già diventata una vassalla. Non è in grado di difendere gli interessi italiani ed europei di fronte all'attacco frontale di Trump che dice che l'Europa non si può sedere al tavolo per negoziare una pace giusta per l'Ucraina, di fronte a un Vance che dice che non c'è democrazia e libertà di stampa in Europa. L'Europa non prende lezioni di democrazia da un'amministrazione Usa che appena arrivata ha fatto decreti che calpestano i diritti fondamentali".