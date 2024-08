Una sparatoria è avvenuta nell’isolato 1300 di Spring Street, nella zona est di Baltimora, in Maryland, nella tarda serata di domenica 18 agosto. La notizia è stata diramata dalla polizia.

Sparatoria durante un raduno a Baltimora

Gli agenti sono giunti sul posto intorno alle 20 e hanno rinvenuto diverse armi da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, una donna e sei uomini di età compresa tra i 22 e i 45 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati nei vicini ospedali locali. Un uomo di 36 anni, invece, è deceduto. “C’era un assembramento in Spring Street e, a un certo punto, sembra che più persone abbiano aperto il fuoco“, ha dichiarato ai giornalisti il commissario di polizia di Baltimora, Richard Worley, come riportato da ABC News.

“Chiunque abbia informazioni si faccia avanti”

Faith Leach, direttore amministrativo di Baltimora, ha rivolto un appello ai cittadini, chiedendo che chiunque abbia informazioni utili contatti le autorità. “Tutti noi abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri vicini” ha commentato, aggiungendo: “Abbiamo una responsabilità nei confronti delle nostre famiglie e delle nostre comunità. Se sapete qualcosa su questo incidente, per favore fatevi avanti“.

Le parole del sindaco di Baltimora

Il sindaco Brandon Scott, che si trova a Chicago per la Convention democratica, ha rilasciato una dichiarazione in merito: “Stasera Baltimora è alle prese con l’impatto di un’altra sparatoria di massa che ha tolto la vita a un cittadino di Baltimora e ha cambiato irreparabilmente molte altre persone. Gli investigatori del Dipartimento di Polizia lavoreranno diligentemente per trovare e ritenere i responsabili di questo orribile atto di violenza“.