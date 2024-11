Usa: stato di Washington attiva Guardia Nazionale in caso di violenza elettorale

Washington, 2 nov. (Adnkronos) - Il governatore dello Stato di Washington ha dichiarato di aver attivato alcuni membri della Guardia Nazionale per tenerli in stand-by in seguito alle informazioni e alle preoccupazioni riguardanti potenziali episodi di violenza legati alle elezioni. Lo Stato in cui, ...

Washington, 2 nov. (Adnkronos) – Il governatore dello Stato di Washington ha dichiarato di aver attivato alcuni membri della Guardia Nazionale per tenerli in stand-by in seguito alle informazioni e alle preoccupazioni riguardanti potenziali episodi di violenza legati alle elezioni. Lo Stato in cui, secondo i sondaggi, si prevede che la democratica Kamala Harris sconfiggerà facilmente il repubblicano Donald Trump, è uno dei due in cui le urne elettorali sono state incendiate all'inizio della settimana.

"Sulla base di informazioni e preoccupazioni generali e specifiche riguardanti il ​​potenziale rischio di violenza o altre attività illegali legate alle elezioni generali del 2024, voglio assicurarmi che siamo pienamente preparati a rispondere", ha scritto il governatore Jay Inslee in una lettera pubblicata ieri sul suo sito web.