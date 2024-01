Usa: Trump vince anche in New Hampshire, 'ora non posso più perdere'

Usa: Trump vince anche in New Hampshire, 'ora non posso più perde...

Washington, 24 gen. (Adnkronos) – "Quando vinci in Iowa e vinci in New Hampshire, nessuno ha mai perso, così noi non saremo i primi". Così Donald Trump ha espresso la certezza del fatto che la sua nuova vittoria la notte scorsa nel Granite State lo proietti verso la nomination, anche se il cammino delle primarie è appena iniziato.

Con un'affluenza definita da record, l'ex presidente si è imposto su Nikki Haley, unica avversaria rimasta in campo, con il 54,4% contro il 43,6% dell'ambasciatrice all'Onu, secondo risultati ancora non definitivi nello stato dove la repubblicana aveva più chance di vincere dal momento che alle primarie potevano partecipare anche i repubblicani non registrati.

Di fronte a risultati "così scarsi" la sua avversaria dovrebbe gettare la spugna, ha detto Trump nel discorso della vittoria durante il quale ha attaccato Haley dandole "dell'impostore" e affermando poi sui social media che vive "in uno stato delirante".