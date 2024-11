Usa2024, Zaia: con Trump abbiamo molte aspettative rispetto a guerre

Verona, 6 nov. (askanews) – “Ha vinto il presidente Trump e a differenza del 2016, quando ha vinto la prima volta, e del 2020, quando ha perso contro Biden, questa volta è riuscito a parlare al popolo, tanto è vero che i voti si vedono anche sul fronte dei latino-americani e dei giovani, gli under 30 hanno votato per lui”. Lo ha detto Luca Zaia, presidente del Veneto, commentando il voto in Usa.

“Molte aspettative, rispetto al presidente Trump, ce le abbiamo in relazione alle guerre: da quella in Ucraina che rischia di diventare il nostro Afghanistan europeo, alla guerra in Medio Oriente e agli altri 60 focolai di guerra nel mondo”, ha detto ancora Zaia. “D’altro canto, Trump si è presentato agli elettori come colui che non ha mai fatto guerre e porta la pace. Immaginare gli Stati Uniti che dialogano con la Cina per chiudere i focolai di guerra è uno scenario non distante dalla realtà, ma va attuato subito. E bisogna ricordare che Trump guadagna 5 milioni di voti in più di Kamala Harris e quando corse contro Biden ne perse 6 milioni”.