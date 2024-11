Vaccini, Federfarma: "Farmacie riferimento cittadini anche per cultura prevenzione"

Roma, 4 nov. (Adnkronos Salute) – "Bisogna tornare a quello che è il rapporto tra paziente e prevenzione. Sicuramente in farmacia è il lavoro che ci riesce meglio, essendo la struttura prossimale, capillare, più vicina alla collettività, sempre aperta e dove il cittadino può rivolgersi non solo per la somministrazione dei vaccini, ma anche per avere informazioni sulla prevenzione. In questo senso le vaccinazioni sono fondamentali per proteggerci da patologie, tra cui le infezioni respiratorie stagionali". Lo ha detto il vicepresidente di Federfarma nazionale, Alfredo Procaccini, intervendo alla presentazione – oggi a Roma – della campagna di sensibilizzazione promossa da Pfizer 'Salute respiratoria: Abituati a proteggerti dalle infezioni stagionali'.

"Ad oggi abbiamo il problema del vaccino contro lo pneumococco, fondamentale per le persone meno giovani. La farmacie sono disponibili alla somministrazione, ma attendiamo che le Regioni prendano decisioni in tal senso, in modo che anche questa vaccinazione diventi operativa come già avviene per il vaccino contro influenza e Covid", sottolinea.

Per Procaccini è "fondamentalmente comunque puntare sulla corretta informazione contro le fake news, per far sì che certe patologie non insorgano e per ridare ai cittadini fiducia nella vaccinazione", conclude.