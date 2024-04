Vaccini: online 'Vax corner', dedicato all'informazione degli operatori sanitari

Roma, 3 apr. (Adnkronos Salute) – E' online 'Vax corner', uno sportello unico di conoscenza virtuale sui vaccini, dedicato ai soli operatori sanitari, con contenuti verificati e informazioni medico-sanitarie utili. Il portale – realizzato da Gsk e che permette anche l'accesso ad altri siti della farmaceutica e di terze parti – nasce per rispondere alle esigenze emerse da una survey recentemente condotta in Italia, per Gsk, su oltre 200 medici e operatori sanitari. Il questionario rivela infatti che circa il 66% ritiene di essere preparato sui vaccini, ma quasi la stessa percentuale afferma di faticare ad accedere alla formazione sui vaccini. La metà degli operatori sanitari, inoltre, dichiara di cercare argomenti sul tema tramite pubblicazioni scientifiche e sui siti pubblici, ma circa il 35% lamenta di non trovare online quello che cerca, e circa il 58% dichiara che sarebbe opportuno avere a disposizione materiale facile da consultare su dosaggi e tollerabilità delle vaccinazioni.

Il portale Vax corner (edott.it/vaxcorner/) – informa una nota – presenta un'interfaccia semplice e intuitiva, che consente all'utente di trovare in modo rapido le informazioni di cui ha bisogno e rispondere così a un'esigenza prioritaria degli operatori sanitari: avere un supporto pratico nella gestione delle vaccinazioni e nella comunicazione con i pazienti, grazie a una sezione dedicata. Inoltre, Vax corner è suddiviso in diverse macroaree di interesse di facile consultazione: mappa regionale delle vaccinazioni, raccomandazioni delle società scientifiche sulle vaccinazioni, gestione delle vaccinazioni, materiali per operatori sanitari, eventi e formazione, news sui vaccini, materiale informativo per i pazienti e un tool che permette di verificare eventuali interazioni farmacologiche tra farmaci e vaccini.

"Il medico – sottolinea Flavio Santi, Project leader dell'iniziativa all'interno della business unit Vaccini di Gsk Italia – ha un ruolo fondamentale nel trasmettere il valore della vaccinazione e speriamo di aver saputo rispondere con il Vax corner al bisogno di trovare rapidamente e facilmente fonti informative rigorose ed autorevoli". Per accedere al portale eDott – La tua informazione scientifica | VaxCorner, è necessario inserire le proprie credenziali (se si è già registrati ad un portale Gsk) o registrarsi.