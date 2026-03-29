A tre mesi di distanza, cosa è successo tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco? Lo rivela la showgirl.

Dopo lo scontro in diretta tv tra il conduttore di Rai 2 Pierluigi Diaco e la showgirl Valeria Marini a “Bella Ma’” i due potrebbero far pace? E’ Valeria Marini a tornare a parlare di cosa è successo.

Valeria Marini rivela cosa è successo con Pierluigi Diaco: “Riferite cose sbagliate”

A “Bella Ma’”, trasmissione di Rai 2 condotta da Pierluigi Diaco, si è interrotto l’appuntamento con Valeria Marini e la sua “Posta Stellare”. Dallo scorso 8 dicembre infatti la showgirl ha detto addio al programma dopo uno “scontro” in diretta tv con il conduttore.

La discussione si è riaccesa anche la settimana successiva, quando i due, sempre in diretta tv, hanno parlato del contratto della showgirl, alla quale il conduttore ha anche dato della bugiarda. Ma cosa è successo realmente?

Cosa è successo

Valeria Marini torna a parlare dello scontro con Pierluigi Diaco a “Bella Ma’”. Alla base di tutto ci sarebbe stato un malinteso, qualcuno avrebbe riportato cose inesatte a Diaco.

E’ quanto ha rivelato la showgirl a “Storie al Bivio Weekend”, il programma di Monica Setta: “Ora che la cosa è passata possiamo dire tutto. Io volevo parlare con lui per fare un rinnovamento. In realtà gli sono state riferite cose diverse, cose sbagliate. Lui che è un carattere molto sensibile, io lo amo molto, nonostante ci sia stata questa piccola cosa, tanto poi le cose si risolvono, le vie del Signore sono infinite”.

Pace in atto?

“Gli voglio molto bene e mi manca – ha detto la Marini – c’è stata un’incomprensione, non dovuta e non partita da me. Io volevo solo parlarci per trovare altre cose. Lui però l’ha presa in maniera diversa, come se io avessi altre intenzioni. Ma figurati, io lo rispetto talmente tanto, che non è come gli è stato detto. Pierluigi ti voglio bene, mi manchi molto”.