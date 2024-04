Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha spiegato la delibera comunale approvata, che prevede il salario minimo per tutti gli appalti e le concessioni comunali che riguardano il comune flegreo.

Chi lavorerà per il Comune, o chi si aggiudicherà una concessione demaniale o comunale, dovrà assicurare che nessun lavoratore guadagnerà meno di 9 euro l’ora, un salario che riguarderà i lavori in spiaggia e i cantieri, dagli ormeggi alle mense, dai servizi esternalizzati ai servizi sociali e ai lavori pubblici.

«Spesso la politica romana si arena nelle chiacchiere e non agisce concretamente, abbandonando i Comuni. Per questo abbiamo deciso di fissare la paga minima per chi prende appalti del Comune, nessuno dovrà guadagnare meno di 9 euro l’ora. Si tratta di una difesa dei lavoratori che non devono essere schiavizzati e anche degli imprenditori perbene della nostra città, che pagano stipendi dignitosi».