Varese: 39enne trovato in strada ferito a colpi di pistola, è grave

Milano, 26 mar.(Adnkronos) - Un uomo di 39 anni è stato ferito a colpi di pistola, nel pomeriggio di oggi a Varese. L'uomo è stato trovato in strada intorno alle 15.45 in via Giuseppe Vincenzo Walder. I soccorritori, intervenuti sul posto, hanno trovato il 39enne a terra, ferito a...