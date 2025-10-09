Domani, venerdì 10 ottobre 2025, ci sarà uno sciopero dei mezzi pubblici. Ecco dove, chi si ferma e quali sono le fasce di garanzia.

Sciopero dei mezzi pubblici venerdì 10 ottobre 2025: chi si ferma

Previsti disagi nel trasporto pubblico per la giornata di domani, venerdì 10 ottobre 2025. L’agitazione è stata indetta dai sindacati Sul, Usb e Orsa e interesserà solamente la rete Atac a Roma.

A rischio quindi sono metro e bus e filobus, previsti numerosi disagi per tutti i cittadini e i turisti nella Capitale. Lo sciopero indetto dalla Sul sarà di 24 ore, di 4 ore invece quello di Usb e Orsa. Ma vediamo ora quali sono le fasce di garanzia.

Sciopero dei mezzi pubblici venerdì 10 ottobre 2025: le fasce di garanzia

Come abbiamo appena visto, per la giornata di domani, venerdì 10 ottobre 2025, sono previsti scioperi di 24 e 4 ore a Roma, che interesseranno solamente la rete Atac. Come sempre ci sono le fasce di garanzia, ovvero fino alle ore 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00. Durante lo sciopero potrebbero rimanere aperte solamente alcune stazioni della metro-ferrovia e non sarà inoltre assicurato il funzionamento delle scale mobili, degli ascensori e del montascale.