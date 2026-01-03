Venezuela: colonna di fumo da base militare Caracas**

Caracas, 3 gen. (Adnkronos) - Sembra che siano almeno sette le esplosioni che si sono verificate nella capitale venezuelana, Caracas, stamattina attorno alla 2. Lo riportano diversi media, aggiungendo che sarebbe stata colpita una grande base militare, nella parte meridionale della città, che...

Caracas, 3 gen. (Adnkronos) – Sembra che siano almeno sette le esplosioni che si sono verificate nella capitale venezuelana, Caracas, stamattina attorno alla 2. Lo riportano diversi media, aggiungendo che sarebbe stata colpita una grande base militare, nella parte meridionale della città, che è rimasta senza elettricità, dove è visibile una colonna di fumo.