Il presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha annunciato lunedì sera, in diretta televisiva durante il suo programma settimanale ‘Con Maduro +’, la decisione di anticipare il Natale al primo ottobre.

La decisione di anticipare le festività sarebbe una mossa per tentare di recuperare consensi e trasmettere al popolo attimi di allegria e spensieratezza dopo le contestate elezioni presidenziali, seguite da proteste represse con violenza e causando l’arresto di oltre 1.700 persone e 24 morti.

“È settembre e già si sente profumo di Natale. Per questa ragione quest’anno, in omaggio a voi, come forma di riconoscenza nei vostri confronti, anticiperò il Natale al primo di ottobre. Arriva il Natale il primo di ottobre! Per tutti e tutte, è arrivato il Natale, con pace, felicità e sicurezza!”. Queste le parole di Nicolás Maduro durante la trasmissione su Globovisión.