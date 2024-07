Nicolás Maduro è stato dichiarato vincitore delle elezioni 2024 in Venezuela con il 51,2% dei voti, mentre il suo avversario, Edmundo Gonzalez Urrutia si è fermato al 44,02%.

Stando ai primi dati annunciati dal Consiglio elettorale nazionale, con l’80% delle schede scrutinate, il Presidente uscente, Nicolás Maduro, ha ottenuto 5.150.092 voti, ovvero il 51,2%, mentre il suo diretto avversario, Edmundo Gonzalez Urrutia 4.445.978, ovvero il 44,02%.

L’affluenza alle urne è stata del 59%. Dopo poche ore dalla chiusura dei seggi, però, emergono diversi problemi: il CNE ha denunciato un’operazione di hackeraggio, “un’aggressione al sistema che ha causato ritardi”, mentre l’opposizione denuncia irregolarità.

L’ex deputata Delsa Solorzano ha puntato il dito contro il Consiglio elettorale:

“Lo denuncio con le prove in mano. Stanno ritardando la trasmissione dei dati al centro di computazione e la pubblicazione dei verbali. C’è un numero significativo di seggi elettorali da cui vengono allontanati i nostri testimoni e altri in cui si rifiutano di trasmettere i risultati della scheda di conteggio”.

Dopo anni di tensioni, scoppiate a causa del mancato riconoscimento del risultato elettorale del 2019 da parte dell’opposizione, la situazione sembrava essere migliorata dopo un accordo siglato con Maduro. Gli oppositori avrebbero aiutato a costruire un clima politico più stabile in cambio di riforme e libere elezioni. Tuttavia, in queste ore emergerebbero nuovi contrasti.

“Non ci sono riusciti con le sanzioni, con l’aggressione, con la minaccia. Non ce l’hanno fatta ora e non ce la faranno mai con la dignità del popolo del Venezuela. Il fascismo in Venezuela, la terra di Bolivar e Chavez, non passerà”.