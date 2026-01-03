Venezuela: Maduro dichiara lo stato di emergenza e chiede 'mobilitazione'

Caracas, 3 gen. (Adnkronos/Afp) - Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza in un comunicato e ha invitato "tutte le forze sociali e politiche del Paese ad attivare i piani di mobilitazione". Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza a seguito di quell...

Caracas, 3 gen. (Adnkronos/Afp) – Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza in un comunicato e ha invitato "tutte le forze sociali e politiche del Paese ad attivare i piani di mobilitazione".

Maduro ha dichiarato lo stato di emergenza a seguito di quella che il suo governo ha definito una "aggressione militare estremamente grave" da parte degli Stati Uniti alla capitale Caracas, dove nella notte si sono verificate forti esplosioni e il sorvolo di aerei militari a bassa quota.