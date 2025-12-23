Venezuela: Mattarella chiama madre Trentini e le esprime solidarietà e vicinanza

Venezuela: Mattarella chiama madre Trentini e le esprime solidarietà e...

Venezuela: Mattarella chiama madre Trentini e le esprime solidarietà e...

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato nei giorni scorsi alla madre di Alberto Trentini, il cooperante veneto detenuto da oltre un anno in Venezuela. Alla signora Armanda Colusso il Capo dello Stato ha manifestato vicinanza e la solidarietà...